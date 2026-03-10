Рейтинг@Mail.ru
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.03.2026 (обновлено: 08:01 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну - РИА Новости, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Ассамблея экспертов Ирана избрала нового духовного лидера исламской республики. Им стал Моджтаба Хаменеи. Его избрание приветствовали гигантским митингом в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:00:00+03:00
2026-03-10T08:01:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079614751_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_8640deeb2f5fc6a7b99abd4a28ffc5b7.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079569206.html
https://ria.ru/20260309/tramp-2079575022.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079614751_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_eb708f20919264ed2c92252bed857fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, аналитика
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аналитика

США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
Ассамблея экспертов Ирана избрала нового духовного лидера исламской республики. Им стал Моджтаба Хаменеи. Его избрание приветствовали гигантским митингом в центре Тегерана. Этот митинг доказывает, что Вашингтон добился от Ирана, чего хотел: смены режима. В исламской республике в самом деле произошла смена режима. Поэтому США проиграют войну.
Накануне вторжения США и Израиля в иранской верхушке царили разброд и шатание. Духовное руководство — аятоллы, светское правительство, силовики — Корпус стражей исламской революции (КСИР) и президент-реформатор. Плюс к этому очевидные протестные настроения в обществе: всем памятны массовые беспорядки в начале года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ
Вчера, 22:14
На это и был расчет Вашингтона. США и Израилю достаточно нанести первый удар, а дальше само пойдет. Лишенный ненавистного руководства народ выйдет на улицу, произойдет революция, и новое руководство быстренько сдаст республику американцам.
Только ставка на мгновенную смену режима оправдывала сценарий маленькой победоносной войны, при которой США не придется мараться наземным вторжением. Функцию наземного вторжения должны были выполнить сами иранцы.
После десяти дней войны ясно, что эта ставка сыграла. В Тегеране произошла смена режима. Для иранцев наступило военное положение, и у них теперь режим военного времени. Главным субъектом принятия решений стал Высший совет национальной безопасности Ирана, главным госинститутом — КСИР.
Выборы верховного аятоллы — сигнал о том, что новая конфигурация власти сформировалась, а митинг в его поддержку — демонстрация контроля над улицей. Собирать массовую акцию в поддержку руководства страны в условиях кризиса легитимности было бы просто опасно. Есть печальный опыт Николаэ Чаушеску в Румынии: восстание против него началось прямо во время такого же митинга. Но в Иране американская агрессия переломила общественные настроения. Протест и недовольство как минимум отложены до победы над внешним врагом. Потому что одно дело — режим, а другое — нация, страна и патриотизм.
Люди, которые теперь определяют судьбы Ирана, точно не заинтересованы в том, чтобы капитулировать по-быстрому, сдав страну американцам. Объективно, в силу самой природы власти, они заинтересованы в длительной, затяжной войне, которая будет все время продлевать их чрезвычайные полномочия. Либо как вариант — неважно, сколько будет идти война, лишь бы она закончилась убедительной победой Ирана. Такая победа обеспечит почет и огромное политическое влияние победителям. Именно так было у КСИР с ирано-иракской войной 1980-х.
Для США что один, что второй вариант — катастрофа. В Вашингтоне чувствовали, что все идет не по плану. Это видно по метаниям американской администрации в эти дни. Требования получить лично от Дональда Трампа одобрение кандидатуры нового верховного аятоллы — это не только эпатаж и боевой задор. Это также неуклюжая попытка помешать приходу к власти в Тегеране ястребов.
Сюда же можно отнести американские намеки о новых переговорах после нанесенного ими иранцам удара в спину. Отдельный сюжет — попытки подключить к войне курдов. Цель прозрачна, как горный хрусталь. Если без наземной операции победить Иран невозможно, то пусть в его пустынях погибают не американцы, а курды.
Курды, понятное дело, послали Вашингтон по известному адресу. Желающих погибать за американские бизнес-схемы с энергоресурсами дураков нет.
Для Белого дома сегодня хороших сценариев не осталось. Есть два плохих. Просто плохой и ужасный.
Просто плохой сценарий: Белый дом в последний момент выскакивает из расставленной самому себе ловушки. Прекращает военную операцию, объявляет, что он всех уже победил. Для многочисленных врагов хозяина Белого дома это будет сигнал о том, что Акела промахнулся и теперь Дональда Трампа можно рвать на части.
Ужасный сценарий: Америка вводит войска и пытается оккупировать мобилизованную на сопротивление большую страну. Для США это будет катастрофа страшнее Вьетнама. Второй Ирак, разросшийся до всего Ближнего и Среднего Востока. Это станет началом конца американской империи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи
Вчера, 22:57
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала