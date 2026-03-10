США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну

Ассамблея экспертов Ирана избрала нового духовного лидера исламской республики. Им стал Моджтаба Хаменеи. Его избрание приветствовали гигантским митингом в центре Тегерана. Этот митинг доказывает, что Вашингтон добился от Ирана, чего хотел: смены режима. В исламской республике в самом деле произошла смена режима. Поэтому США проиграют войну.

Накануне вторжения США и Израиля в иранской верхушке царили разброд и шатание. Духовное руководство — аятоллы, светское правительство, силовики — Корпус стражей исламской революции (КСИР) и президент-реформатор. Плюс к этому очевидные протестные настроения в обществе: всем памятны массовые беспорядки в начале года.

На это и был расчет Вашингтона. США и Израилю достаточно нанести первый удар, а дальше само пойдет. Лишенный ненавистного руководства народ выйдет на улицу, произойдет революция, и новое руководство быстренько сдаст республику американцам.

Только ставка на мгновенную смену режима оправдывала сценарий маленькой победоносной войны, при которой США не придется мараться наземным вторжением. Функцию наземного вторжения должны были выполнить сами иранцы.

После десяти дней войны ясно, что эта ставка сыграла. В Тегеране произошла смена режима. Для иранцев наступило военное положение, и у них теперь режим военного времени. Главным субъектом принятия решений стал Высший совет национальной безопасности Ирана, главным госинститутом — КСИР.

Выборы верховного аятоллы — сигнал о том, что новая конфигурация власти сформировалась, а митинг в его поддержку — демонстрация контроля над улицей. Собирать массовую акцию в поддержку руководства страны в условиях кризиса легитимности было бы просто опасно. Есть печальный опыт Николаэ Чаушеску в Румынии: восстание против него началось прямо во время такого же митинга. Но в Иране американская агрессия переломила общественные настроения. Протест и недовольство как минимум отложены до победы над внешним врагом. Потому что одно дело — режим, а другое — нация, страна и патриотизм.

Люди, которые теперь определяют судьбы Ирана, точно не заинтересованы в том, чтобы капитулировать по-быстрому, сдав страну американцам. Объективно, в силу самой природы власти, они заинтересованы в длительной, затяжной войне, которая будет все время продлевать их чрезвычайные полномочия. Либо как вариант — неважно, сколько будет идти война, лишь бы она закончилась убедительной победой Ирана. Такая победа обеспечит почет и огромное политическое влияние победителям. Именно так было у КСИР с ирано-иракской войной 1980-х.

Для США что один, что второй вариант — катастрофа. В Вашингтоне чувствовали, что все идет не по плану. Это видно по метаниям американской администрации в эти дни. Требования получить лично от Дональда Трампа одобрение кандидатуры нового верховного аятоллы — это не только эпатаж и боевой задор. Это также неуклюжая попытка помешать приходу к власти в Тегеране ястребов.

Сюда же можно отнести американские намеки о новых переговорах после нанесенного ими иранцам удара в спину. Отдельный сюжет — попытки подключить к войне курдов. Цель прозрачна, как горный хрусталь. Если без наземной операции победить Иран невозможно, то пусть в его пустынях погибают не американцы, а курды.

Курды, понятное дело, послали Вашингтон по известному адресу. Желающих погибать за американские бизнес-схемы с энергоресурсами дураков нет.

Для Белого дома сегодня хороших сценариев не осталось. Есть два плохих. Просто плохой и ужасный.

Просто плохой сценарий: Белый дом в последний момент выскакивает из расставленной самому себе ловушки. Прекращает военную операцию, объявляет, что он всех уже победил. Для многочисленных врагов хозяина Белого дома это будет сигнал о том, что Акела промахнулся и теперь Дональда Трампа можно рвать на части.