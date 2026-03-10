https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079608994.html
Бойцы "Юга" уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем 17-й "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401210_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_69b59343c7a775f06938e95076cd3296.jpg
