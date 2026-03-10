https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079602847.html
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.03.2026
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, под населенным пунктом Теткино... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T06:52:00+03:00
2026-03-10T06:52:00+03:00
2026-03-10T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079598569.html
https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079593066.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
РИА Новости: ВС РФ уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, под населенным пунктом Теткино выявил и полностью уничтожил украинскую мобильную огневую группу ПВО, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".
"Расчет ударных БПЛА "Севера", расширяя буферную зону в Сумской области, действуя в районе села Теткино, выявил и уничтожил целую украинскую мобильную огневую группу ПВО", - сказал РИА Новости военный.
По словам военного, противодронщики врага передвигались на замаскированном под гражданский автомобиль транспортном средстве, но были выслежены и уничтожены российскими операторами БПЛА.
"Таким образом, охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. В результате было уничтожено все их противодронное вооружение и оборудование, а также три человека личного состава противника", - подытожил боец.
Уничтожение противодронного подразделения ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля, видео передано в распоряжение РИА Новости.