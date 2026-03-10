ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области

КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, под населенным пунктом Теткино выявил и полностью уничтожил украинскую мобильную огневую группу ПВО, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".

"Расчет ударных БПЛА "Севера", расширяя буферную зону в Сумской области, действуя в районе села Теткино, выявил и уничтожил целую украинскую мобильную огневую группу ПВО", - сказал РИА Новости военный.

По словам военного, противодронщики врага передвигались на замаскированном под гражданский автомобиль транспортном средстве, но были выслежены и уничтожены российскими операторами БПЛА.

"Таким образом, охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. В результате было уничтожено все их противодронное вооружение и оборудование, а также три человека личного состава противника", - подытожил боец.