ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 10.03.2026
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, под населенным пунктом Теткино... РИА Новости, 10.03.2026
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, под населенным пунктом Теткино выявил и полностью уничтожил украинскую мобильную огневую группу ПВО, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".
"Расчет ударных БПЛА "Севера", расширяя буферную зону в Сумской области, действуя в районе села Теткино, выявил и уничтожил целую украинскую мобильную огневую группу ПВО", - сказал РИА Новости военный.
Российские военнослужащие
Морпех рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
04:50
По словам военного, противодронщики врага передвигались на замаскированном под гражданский автомобиль транспортном средстве, но были выслежены и уничтожены российскими операторами БПЛА.
"Таким образом, охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. В результате было уничтожено все их противодронное вооружение и оборудование, а также три человека личного состава противника", - подытожил боец.
Уничтожение противодронного подразделения ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля, видео передано в распоряжение РИА Новости.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области
02:43
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
