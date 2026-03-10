https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079599065.html
Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю
Оператор российского FPV-дрона-перехватчика уничтожил 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга" ВСУ за неделю, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона-перехватчика уничтожил 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга" ВСУ за неделю, сообщило Минобороны РФ.
"Оператором одного из расчетов FPV-дронов-перехватчиков с позывным "Моряк" за прошедшую неделю было уничтожено 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Все БПЛА были уничтожены в ночное время суток с использованием FPV-дрона "Бумеранг-8" отечественного производства, отметили в ведомстве.
"Этот "Бумеранг" лучше, он немного побыстрее, полегче, крепкий, хорошо таранит, можно подвесить БК. Качественный, позволяет настраивать VTX, то есть видеопередатчик позволяет уменьшать и увеличивать в полете", - приводит МО слова "Моряка".