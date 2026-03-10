Рейтинг@Mail.ru
Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079599065.html
Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю
Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю - РИА Новости, 10.03.2026
Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю
Оператор российского FPV-дрона-перехватчика уничтожил 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга" ВСУ за неделю, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T05:02:00+03:00
2026-03-10T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:124:2953:1785_1920x0_80_0_0_16d834a7139e737a2b571244df6313a0.jpg
https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079596918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb5c92e1f4e9958456da349eef8ea85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю

Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 октокоптеров "Баба-Яга" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона-перехватчика уничтожил 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга" ВСУ за неделю, сообщило Минобороны РФ.
"Оператором одного из расчетов FPV-дронов-перехватчиков с позывным "Моряк" за прошедшую неделю было уничтожено 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Все БПЛА были уничтожены в ночное время суток с использованием FPV-дрона "Бумеранг-8" отечественного производства, отметили в ведомстве.
"Этот "Бумеранг" лучше, он немного побыстрее, полегче, крепкий, хорошо таранит, можно подвесить БК. Качественный, позволяет настраивать VTX, то есть видеопередатчик позволяет уменьшать и увеличивать в полете", - приводит МО слова "Моряка".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка"
04:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала