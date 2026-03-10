Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона-перехватчика уничтожил 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга" ВСУ за неделю, сообщило Минобороны РФ.

"Оператором одного из расчетов FPV-дронов-перехватчиков с позывным "Моряк" за прошедшую неделю было уничтожено 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.

Все БПЛА были уничтожены в ночное время суток с использованием FPV-дрона "Бумеранг-8" отечественного производства, отметили в ведомстве.