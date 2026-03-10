Рейтинг@Mail.ru
Морпех рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 10.03.2026
Морпех рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Морпех рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
ВС РФ точным авиабомбовым ударом уничтожили пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 55-й дивизии морской...
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
Морпех рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

РИА Новости: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ авиабомбовым ударом

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. ВС РФ точным авиабомбовым ударом уничтожили пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кабина".
Расчет батальона беспилотных систем морпехов фиксировал нанесение авиабомбового удара по заброшенному дому, в котором обосновался противник, в одном из населенных пунктов ДНР.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка"
04:31
04:31
"Был сброс (авиабомбы с модулем коррекции и планирования - ред.) ровно на пункт БПЛА (ВСУ - ред.). Было прямое попадание ФАБа в этот дом. Видно было, как дом разлетелся и поражение боеприпасов противника. Все загорелось и начало искрить, пыхать", – рассказал "Кабина".
Морпех отметил высокую точность работы боевой авиации ВС России, фиксацию работы которой обеспечивают расчеты БПЛА.
В распоряжении агентства имеются кадры объективного контроля нанесения авиабомбового удара по пункту управления беспилотниками ВСУ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
Вчера, 06:00
Вчера, 06:00
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
