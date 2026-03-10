https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079596918.html
Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка"
Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка" - РИА Новости, 10.03.2026
Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка"
Российские расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты получили на вооружение дроны-перехватчики "Елка", которые успели эффективно... РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка"
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Российские расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты получили на вооружение дроны-перехватчики "Елка", которые успели эффективно проявить себя в боевой работе на добропольском направлении, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Титан".
"Министерство обороны поставило на вооружение "Елку". Эффективно себя показывает, в основном работаем по ударным дронам. В нашем подразделении применили пять раз - пять раз успешно", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий уточнил, что дрон-перехватчик оснащен элементами искусственного интеллекта и запускается по принципу переносного зенитного комплекса.
"Елка" - автономный дрон-перехватчик без взрывчатой боевой части: оператор наводит его на цель, а искусственный интеллект самостоятельно захватывает, сопровождает и поражает вражеский БПЛА кинетическим ударом. Система безопасна для мирных граждан и не требует навыков пилотирования. Комплекс - столичная разработка, производится в Москве
