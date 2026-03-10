Российские морпехи оценили в бою дрон-перехватчик "Елка"

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Российские расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты получили на вооружение дроны-перехватчики "Елка", которые успели эффективно проявить себя в боевой работе на добропольском направлении, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Титан".

"Министерство обороны поставило на вооружение "Елку". Эффективно себя показывает, в основном работаем по ударным дронам. В нашем подразделении применили пять раз - пять раз успешно", - рассказал собеседник агентства.

Военнослужащий уточнил, что дрон-перехватчик оснащен элементами искусственного интеллекта и запускается по принципу переносного зенитного комплекса.