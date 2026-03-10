https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079595254.html
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
Украинская пенсионерка в феврале 2022 года под Киевом помогла российским военным выявить диверсанта ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:42:00+03:00
2026-03-10T03:42:00+03:00
2026-03-10T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ca0a2138efd5d718e2dd70e9f7707f9a.jpg
https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079460823.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_fc765bede7323321979202f327b6f0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
РИА Новости: украинская бабушка в 2022 году помогла ВС РФ выявить диверсанта ВСУ