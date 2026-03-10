Рейтинг@Mail.ru
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 10.03.2026
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
Украинская пенсионерка в феврале 2022 года под Киевом помогла российским военным выявить диверсанта ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в... РИА Новости, 10.03.2026
киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

РИА Новости: украинская бабушка в 2022 году помогла ВС РФ выявить диверсанта ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинская пенсионерка в феврале 2022 года под Киевом помогла российским военным выявить диверсанта ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".
"Много фактов было, когда они (диверсанты ВСУ - ред. ) через (реку - ред.) Ирпень там переходили… Сбрасывали форму... Они уходили в тылы. Даже был случай, когда задержали такого человека… Его задержали на улице… Он начал утверждать, что он живет в доме на такой-то такой-то улице. И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: "Врет он!"… Да, бабуля говорит "Он там не живет!", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий.
Специальная военная операция на Украине
 
 
