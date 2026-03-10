https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079593066.html
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области - РИА Новости, 10.03.2026
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области
Российские военнослужащие применяют в Харьковской области мотособак для ускорения логистики и эвакуации личного состава в зимних условиях, рассказал РИА Новости РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T02:43:00+03:00
2026-03-10T02:43:00+03:00
2026-03-10T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260310/vsu-2079590055.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области
РИА Новости: мотособаки помогают эвакуировать бойцов в Харьковской области
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют в Харьковской области мотособак для ускорения логистики и эвакуации личного состава в зимних условиях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского полка группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"Мотособака как одно из изобретений для того, чтобы улучшить, упростить, ускорить логистику доставки грузов и эвакуации личного состава. Потому что личный состав - это главная ценность, которая есть, которую следует и стоит беречь", - сообщил "Пол".
Он отметил, что для транспортировки используют также НРТК "Курьер" и квадроциклы, однако мотособаки имеют ряд преимуществ в зимний период.
"В зимнее время в своем классе ей по сути нет равных. Потому что она действительно скользит по снежному покрову и представляет своего рода сани", - добавил "Пол".