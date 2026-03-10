Рейтинг@Mail.ru
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/spetsoperatsiya-2079593066.html
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области - РИА Новости, 10.03.2026
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области
Российские военнослужащие применяют в Харьковской области мотособак для ускорения логистики и эвакуации личного состава в зимних условиях, рассказал РИА Новости РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T02:43:00+03:00
2026-03-10T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьковская область
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области

РИА Новости: мотособаки помогают эвакуировать бойцов в Харьковской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют в Харьковской области мотособак для ускорения логистики и эвакуации личного состава в зимних условиях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского полка группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"Мотособака как одно из изобретений для того, чтобы улучшить, упростить, ускорить логистику доставки грузов и эвакуации личного состава. Потому что личный состав - это главная ценность, которая есть, которую следует и стоит беречь", - сообщил "Пол".
Он отметил, что для транспортировки используют также НРТК "Курьер" и квадроциклы, однако мотособаки имеют ряд преимуществ в зимний период.
"В зимнее время в своем классе ей по сути нет равных. Потому что она действительно скользит по снежному покрову и представляет своего рода сани", - добавил "Пол".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва
01:44
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
