Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют в Харьковской области мотособак для ускорения логистики и эвакуации личного состава в зимних условиях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского полка группировки войск "Запад" с позывным "Пол".

"Мотособака как одно из изобретений для того, чтобы улучшить, упростить, ускорить логистику доставки грузов и эвакуации личного состава. Потому что личный состав - это главная ценность, которая есть, которую следует и стоит беречь", - сообщил "Пол".

Он отметил, что для транспортировки используют также НРТК "Курьер" и квадроциклы, однако мотособаки имеют ряд преимуществ в зимний период.