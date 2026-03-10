Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, в беседе с порталом Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, в беседе с порталом NEWS.ru о юбилее композитора Александра Зацепина, отметила, что он является совершенно удивительным мастером, чьи произведения опередили свое время.

Во вторник, 10 марта, композитор и народный артист РФ Александр Зацепин отмечает свое 100-летие.

"Александр Зацепин - совершенно удивительный мастер. Его знаменитые произведения - не просто музыка к кино и анимации, а это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас. Многие композиции актуальны и сегодня, поскольку опередили свое время", - заявила она.

Слащева подчеркнула, что композитор, несмотря на почтенный возраст, сохраняет исключительное жизнелюбие и продолжает творческую деятельность. Она добавила, что участие Зацепина в работе над мультсериалом "Оранжевая корова" позволило познакомить с его творчеством совсем юных зрителей.

"Хотелось бы отметить, что Александр Сергеевич - это человек не только потрясающего таланта, но и исключительного жизнелюбия. Недавно он принял участие в работе над современным мультсериалом "Оранжевая корова", благодаря чему композиции мастера знают и новые поколения. От имени " Союзмультфильма ", киностудии Горького и от себя лично желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, теплоты семейного уюта, любимых друзей и коллег рядом", - сказала глава "Союзмультфильма".

По ее словам, специально к 100-летию Зацепина киностудия представит интерактивную скульптуру по мультфильму "Тайна третьей планеты", презентация состоится в рамках фестиваля "Таврида Арт".

Композитор и народный артист РФ Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор создал песни к более чем 90 фильмам. Его композиции "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепина исполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.