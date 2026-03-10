Рейтинг@Mail.ru
Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма" - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:48 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/soyuzmultfilm-2079766505.html
Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма"
Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма" - РИА Новости, 10.03.2026
Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма"
Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, в беседе с порталом NEWS.ru о юбилее композитора Александра Зацепина, отметила, что... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:48:00+03:00
2026-03-10T17:48:00+03:00
культура
россия
юлиана слащева
александр зацепин
союзмультфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078952937_413:50:2883:1439_1920x0_80_0_0_3e50a91fb4959de012280cfc156fe8a4.jpg
https://ria.ru/20210310/zatsepin-1600430436.html
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079638122.html
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2078941084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078952937_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d7f6d96e9037584a2edbc60ca01ca0f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юлиана слащева, александр зацепин, союзмультфильм
Культура, Россия, Юлиана Слащева, Александр Зацепин, Союзмультфильм
Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма"

Музыка Зацепина опередила время, отметила глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Зацепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, в беседе с порталом NEWS.ru о юбилее композитора Александра Зацепина, отметила, что он является совершенно удивительным мастером, чьи произведения опередили свое время.
Во вторник, 10 марта, композитор и народный артист РФ Александр Зацепин отмечает свое 100-летие.
Советский композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Биография Александра Зацепина
10 марта 2021, 03:41
"Александр Зацепин - совершенно удивительный мастер. Его знаменитые произведения - не просто музыка к кино и анимации, а это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас. Многие композиции актуальны и сегодня, поскольку опередили свое время", - заявила она.
Слащева подчеркнула, что композитор, несмотря на почтенный возраст, сохраняет исключительное жизнелюбие и продолжает творческую деятельность. Она добавила, что участие Зацепина в работе над мультсериалом "Оранжевая корова" позволило познакомить с его творчеством совсем юных зрителей.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Александр Зацепин: любую музыку надо доводить до совершенства
Вчера, 12:00
"Хотелось бы отметить, что Александр Сергеевич - это человек не только потрясающего таланта, но и исключительного жизнелюбия. Недавно он принял участие в работе над современным мультсериалом "Оранжевая корова", благодаря чему композиции мастера знают и новые поколения. От имени "Союзмультфильма", киностудии Горького и от себя лично желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, теплоты семейного уюта, любимых друзей и коллег рядом", - сказала глава "Союзмультфильма".
По ее словам, специально к 100-летию Зацепина киностудия представит интерактивную скульптуру по мультфильму "Тайна третьей планеты", презентация состоится в рамках фестиваля "Таврида Арт".
Композитор и народный артист РФ Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор создал песни к более чем 90 фильмам. Его композиции "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепина исполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.
Зацепин был удостоен звания Героя Труда в 2025 году.
Композитор Александр Зацепин на церемонии награждения лауреатов ежегодной национальной премии доверия покупателей Марка No1 в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Король шлягеров: Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей
Вчера, 08:00
 
КультураРоссияЮлиана СлащеваАлександр ЗацепинСоюзмультфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала