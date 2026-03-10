Рейтинг@Mail.ru
Солнце в Москве будет светить всю неделю, рассказал синоптик
16:37 10.03.2026
Солнце в Москве будет светить всю неделю, рассказал синоптик
Солнце в Москве будет светить всю неделю, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 10.03.2026
Солнце в Москве будет светить всю неделю, рассказал синоптик

Шувалов: солнце в Москве будет светить всю неделю

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Солнце в Москве будет светить всю неделю, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Синоптик ранее сообщал РИА Новости, что потепление до плюс 10-11 градусов ожидается в Москве в выходные.
"Будет очень много солнца. Сегодняшний день задаст тон, задает тон практически всей недели", - рассказал Шувалов.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"
Москва Погода Общество
 
 
