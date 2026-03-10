Соколов предложил ужесточить ответственность за зарплаты "в конвертах"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Руководитель рабочей группы "Управление рынком труда" комиссии Госсовета России по направлению "Кадры", губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести уголовную ответственность за выплату зарплат "в конвертах", передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, нелегальная занятость в России охватывает от 5 до 7 миллионов граждан, из-за чего бюджеты всех уровней ежегодно теряют сотни миллиардов рублей.

"Небходимы более жесткие меры в этом отношении — введение административной и уголовной ответственности за выплату заработной платы “в конвертах”", — сказал Соколов.

Он отметил, что эти деньги необходимо вернуть в сферу социальной работы.

"Потому что без этих денег страдают бюджетники, не могут получать более высокие зарплаты, страдают социально-культурные объекты — мы не можем построить новые школы, детские сады, поликлиники", — подчеркнул губернатор.

Соколов указал, что сегодня в регионах работают специальные межведомственные комиссии, которые призывают недобросовестных работодателей к совести, однако практика показывает, что моральных мер недостаточно. Необходимо ужесточение законодательства, включая введение административной и уголовной ответственности за выплаты "в конвертах".

"Нужно действовать так же, как со взяткой. Сам факт передачи денег работодателем работнику в качестве оплаты является нарушением", — добавил руководитель рабочей группы.

Соколов поделился опытом своего региона. Благодаря системной работе межведомственной комиссии за два года в Кировской области удалось вывести из тени более 16,5 тысячи человек.