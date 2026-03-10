https://ria.ru/20260310/sochi-2079818157.html
В Сочи и Сириусе объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Сочи и ФТ Сириус, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 10.03.2026
