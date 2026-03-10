Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе объявили беспилотную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 10.03.2026
В Сочи и Сириусе объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Сочи и ФТ Сириус, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 10.03.2026
сочи, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Дмитрий Плишкин
В Сочи и Сириусе объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили в Сочи и Сириусе

Морской порт Сочи
Морской порт Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Морской порт Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Сочи и ФТ Сириус, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
В городе работают сирены и включено речевое оповещение.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своём Telegram-канале.
"Повторная угроза атаки БПЛА", - написал в Telegram-канале Плишкин.
Самолет на взлетно-посадочной полосе
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Вчера, 23:28
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
