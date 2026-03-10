Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
23:28 10.03.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Самолет на взлетно-посадочной полосе
Самолет на взлетно-посадочной полосе
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет на взлетно-посадочной полосе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Сочи Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Происшествия
 
 
