В Сочи отражают атаку беспилотников
В Сочи отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 10.03.2026
В Сочи отражают атаку беспилотников
Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:51:00+03:00
2026-03-10T18:51:00+03:00
2026-03-10T19:10:00+03:00
В Сочи отражают атаку беспилотников
Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Сочи