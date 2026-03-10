Рейтинг@Mail.ru
Мэр Сочи рассказал, как власти планируют бороться с оползнями - РИА Новости, 10.03.2026
08:15 10.03.2026
Мэр Сочи рассказал, как власти планируют бороться с оползнями
Власти Сочи обсуждают использование технологий для раннего предупреждения оползней при помощи датчиков движения и влажности почвы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 10.03.2026
сочи, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия
Сочи, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Происшествия
Мэр Сочи рассказал, как власти планируют бороться с оползнями

СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Власти Сочи обсуждают использование технологий для раннего предупреждения оползней при помощи датчиков движения и влажности почвы, заявил в интервью РИА Новости глава Сочи Андрей Прошунин.
"Обсуждаем использование технологий раннего предупреждения о возможных оползнях, основанных на данных датчиков движения и влажности почвы. Рассматриваем также возможности высадки дополнительных линий озеленения для стабилизации прибрежных территорий и берегозащиты", - сообщил Прошунин.
Люди гуляют по набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сейсмолог предупредила об угрозе сильного землетрясения в Сочи
7 марта, 00:45
Мэр города уточнил, что на активизацию оползневых процессов влияют сложный горный рельеф курорта, климатические особенности и влагоемкие грунты. Для комплексного решения проблемы с оползнями нужно время, современные технологические решения и значительные средства, отметил Прошунин.
"Ни бюджет города, ни даже региона не в состоянии покрыть потребности в финансировании на инженерную защиту берега моря, ликвидацию всех оползневых очагов и укрепление склонов", - сообщил мэр Сочи.
Решением проблемы занимаются министерство строительства и ЖКХ России, а также российские научно-исследовательские институты. Прошунин подчеркнул, что местные власти также разрабатывают дополнительные меры для стабилизации прибрежных территорий и берегозащиты. Так, в новом генеральном плане города обозначены все точки, подверженные оползням. На этих территориях строительство либо запрещено, либо возможно после проведения противооползневых мероприятий.
Сочи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Сочи произошло землетрясение
6 марта, 08:02
 
СочиМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Происшествия
 
 
