Мэр Сочи рассказал, как власти планируют бороться с оползнями
Власти Сочи обсуждают использование технологий для раннего предупреждения оползней при помощи датчиков движения и влажности почвы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 10.03.2026
Мэр Сочи рассказал, как власти планируют бороться с оползнями
СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Власти Сочи обсуждают использование технологий для раннего предупреждения оползней при помощи датчиков движения и влажности почвы, заявил в интервью РИА Новости глава Сочи Андрей Прошунин.
"Обсуждаем использование технологий раннего предупреждения о возможных оползнях, основанных на данных датчиков движения и влажности почвы. Рассматриваем также возможности высадки дополнительных линий озеленения для стабилизации прибрежных территорий и берегозащиты", - сообщил Прошунин.
Мэр города уточнил, что на активизацию оползневых процессов влияют сложный горный рельеф курорта, климатические особенности и влагоемкие грунты. Для комплексного решения проблемы с оползнями нужно время, современные технологические решения и значительные средства, отметил Прошунин.
"Ни бюджет города, ни даже региона не в состоянии покрыть потребности в финансировании на инженерную защиту берега моря, ликвидацию всех оползневых очагов и укрепление склонов", - сообщил мэр Сочи
.
Решением проблемы занимаются министерство строительства и ЖКХ России
, а также российские научно-исследовательские институты. Прошунин подчеркнул, что местные власти также разрабатывают дополнительные меры для стабилизации прибрежных территорий и берегозащиты. Так, в новом генеральном плане города обозначены все точки, подверженные оползням. На этих территориях строительство либо запрещено, либо возможно после проведения противооползневых мероприятий.