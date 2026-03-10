© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Оползень на трассе "Джубга-Сочи"

Мэр Сочи рассказал, как власти планируют бороться с оползнями

СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Власти Сочи обсуждают использование технологий для раннего предупреждения оползней при помощи датчиков движения и влажности почвы, заявил в интервью РИА Новости глава Сочи Андрей Прошунин.

"Обсуждаем использование технологий раннего предупреждения о возможных оползнях, основанных на данных датчиков движения и влажности почвы. Рассматриваем также возможности высадки дополнительных линий озеленения для стабилизации прибрежных территорий и берегозащиты", - сообщил Прошунин.

Мэр города уточнил, что на активизацию оползневых процессов влияют сложный горный рельеф курорта, климатические особенности и влагоемкие грунты. Для комплексного решения проблемы с оползнями нужно время, современные технологические решения и значительные средства, отметил Прошунин.

"Ни бюджет города, ни даже региона не в состоянии покрыть потребности в финансировании на инженерную защиту берега моря, ликвидацию всех оползневых очагов и укрепление склонов", - сообщил мэр Сочи