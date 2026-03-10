Юрист рассказал, что грозит хозяевам агрессивных собак

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут грозить исправительные работы или арест, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Если вред здоровью легкий или средний, то помимо гражданско-правовой владельца животного привлекут и к административной ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к содержанию животных"), штраф по которой достигает 30 тысяч рублей. Если собака, например, серьезно повредила конечность или лицо ребенка, владельцу могут грозить исправительные работы или арест", - рассказал Хаминский

Юрист отметил, что если будет доказано, что хозяин намеренно натравил пса на человека, это квалифицируется как умышленное преступление и владельцу собаки будет грозить реальный срок лишения свободы.

Кроме того, согласно статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"), хозяин собаки в полном объеме возмещает ущерб, причиненные гражданину и его имуществу.

"С точки зрения закона, собака это тоже имущество. Если ваша собака покусала чужую, вы обязаны возместить стоимость ветеринарных услуг и компенсировать ее рыночную стоимость", - добавил Хаминский.