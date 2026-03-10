https://ria.ru/20260310/sobaka-2079594570.html
Юрист рассказал, что грозит хозяевам агрессивных собак
Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут... РИА Новости, 10.03.2026
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
Юрист рассказал, что грозит хозяевам агрессивных собак
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут грозить исправительные работы или арест, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если вред здоровью легкий или средний, то помимо гражданско-правовой владельца животного привлекут и к административной ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ
("Несоблюдение требований к содержанию животных"), штраф по которой достигает 30 тысяч рублей. Если собака, например, серьезно повредила конечность или лицо ребенка, владельцу могут грозить исправительные работы или арест", - рассказал Хаминский
.
Юрист отметил, что если будет доказано, что хозяин намеренно натравил пса на человека, это квалифицируется как умышленное преступление и владельцу собаки будет грозить реальный срок лишения свободы.
Кроме того, согласно статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"), хозяин собаки в полном объеме возмещает ущерб, причиненные гражданину и его имуществу.
"С точки зрения закона, собака это тоже имущество. Если ваша собака покусала чужую, вы обязаны возместить стоимость ветеринарных услуг и компенсировать ее рыночную стоимость", - добавил Хаминский.
Юрист подчеркнул, что использование намордника и поводка в общественном месте - это юридическая страховка владельца собаки.