https://ria.ru/20260310/smolyaninov-2079664691.html
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента - РИА Новости, 10.03.2026
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* на 45 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:25:00+03:00
2026-03-10T12:25:00+03:00
2026-03-10T12:29:00+03:00
иноагенты
происшествия
россия
москва
артур смольянинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053984087_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_70c1dabea3e67ef5868f9d3c657ecddf.jpg
https://ria.ru/20260304/inoagent-2078349814.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053984087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a54f8ba4fb02c0bdfd3d8e670b2268d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, происшествия, россия, москва, артур смольянинов
иноагенты, Происшествия, Россия, Москва, Артур Смольянинов
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента
РИА Новости: суд оштрафовал Смольянинова за нарушение деятельности иноагента
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* на 45 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актера признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
(нарушение порядка деятельности иноагента).
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Также в отношении актера возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России (подпункты "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ), которое 13 марта по существу рассмотрит Басманный суд.
Смольянинов* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Признан иностранным агентом в России