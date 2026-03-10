Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента
12:25 10.03.2026
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* на 45 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов
Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение деятельности иноагента

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* на 45 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актера признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента).
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Также в отношении актера возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России (подпункты "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ), которое 13 марта по существу рассмотрит Басманный суд.
Смольянинов* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Признан иностранным агентом в России
