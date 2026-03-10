СК проверит фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске проверят на аналогичные преступления против несовершеннолетних, сообщил СК России.

Ведомство сообщило в своем канале в Мах, что во вторник в режиме ВКС состоялось оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на резонансные происшествия.