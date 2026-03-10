СК проверит фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске проверят на аналогичные преступления против несовершеннолетних, сообщил СК России.
Ведомство сообщило в своем канале в Мах, что во вторник в режиме ВКС состоялось оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на резонансные происшествия.
"О расследовании похищения в Смоленске 9-летней девочки, ставшей жертвой преступлений со стороны мужчины и его знакомой, доложил и.о. руководителя следственного управления. Председатель СКР поручил проверить фигурантов уголовного дела на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.