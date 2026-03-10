СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запасы газа в ЕС после холодной зимы истощились до необычно низкого уровня, нет гарантий, что трейдеров можно будет подтолкнуть к пополнению запасов летом, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.