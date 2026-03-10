https://ria.ru/20260310/smi-2079649666.html
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запасы газа в ЕС после холодной зимы истощились до необычно низкого уровня, нет гарантий, что трейдеров можно будет подтолкнуть к пополнению запасов летом, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
"Одна из проблем заключается в том, что запасы газа в ЕС
после холодной зимы этого года истощились до необычно низкого уровня... Нет никаких гарантий, что трейдеров можно будет подтолкнуть к пополнению запасов летом", - говорится в публикации.
По данным издания, ЕС может организовать совместные экстренные закупки и установить ограничения цен.
Биржевые цены на газ в Европе
в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.