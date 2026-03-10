Рейтинг@Mail.ru
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/smi-2079649666.html
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня
Запасы газа в ЕС после холодной зимы истощились до необычно низкого уровня, нет гарантий, что трейдеров можно будет подтолкнуть к пополнению запасов летом,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:23:00+03:00
2026-03-10T11:23:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
https://ria.ru/20260309/evrosojuz-2079575213.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз
В мире, Европа, Евросоюз
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня

Politico: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запасы газа в ЕС после холодной зимы истощились до необычно низкого уровня, нет гарантий, что трейдеров можно будет подтолкнуть к пополнению запасов летом, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
"Одна из проблем заключается в том, что запасы газа в ЕС после холодной зимы этого года истощились до необычно низкого уровня... Нет никаких гарантий, что трейдеров можно будет подтолкнуть к пополнению запасов летом", - говорится в публикации.
По данным издания, ЕС может организовать совместные экстренные закупки и установить ограничения цен.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Евросоюзе цены на газ подскочили почти на 90% из-за ситуации в Иране
9 марта, 23:00
 
В миреЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала