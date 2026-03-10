Рейтинг@Mail.ru
СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке
09:17 10.03.2026
СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке
Удары нанесены по штабу шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" близ Киркука в Ираке, четверо членов ополчения погибли, 12 пострадали, передает агентство Рейтер РИА Новости, 10.03.2026
Иракские военные в провинции Киркук
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные в провинции Киркук. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удары нанесены по штабу шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" близ Киркука в Ираке, четверо членов ополчения погибли, 12 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной службы безопасности.
"Авиаудары нанесены по штаб-квартире иракского движения "Аль-Хашд аш-Шааби" недалеко от Киркука, в результате погибли четверо и 12 получили ранения", - говорится в публикации.
