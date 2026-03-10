СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удары нанесены по штабу шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" близ Киркука в Ираке, четверо членов ополчения погибли, 12 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной службы безопасности.