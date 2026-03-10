https://ria.ru/20260310/smi-2079614387.html
СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке
СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке
Удары нанесены по штабу шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" близ Киркука в Ираке, четверо членов ополчения погибли, 12 пострадали, передает агентство Рейтер РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:17:00+03:00
2026-03-10T09:17:00+03:00
2026-03-10T09:18:00+03:00
в мире
киркук (мухафаза)
ирак
аль-хашд аш-шааби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2ee3376671fde83e1293731177244807.jpg
https://ria.ru/20260307/irak-2079268256.html
киркук (мухафаза)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_14:0:5134:3840_1920x0_80_0_0_5965f39f86ec1f25ca1c704cb196d10f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киркук (мухафаза), ирак, аль-хашд аш-шааби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Киркук (мухафаза), Ирак, Аль-Хашд аш-Шааби, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: четыре человека погибли от удара по штабу шиитского ополчения в Ираке
Reuters: четыре человека погибли от ударов по штабу шиитского ополчения в Ираке