В Госдуме назвали слова Мерца об ослаблении санкций "лакмусовой бумажкой"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдал "квинтэссенцию панических настроений лидеров евротройки" в связи с кризисом вокруг Ирана, и его слова насчет отсутствия необходимости смягчать антироссийские санкции - "лакмусовая бумажка", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий уточнил, что о необходимости отмены антироссийских рестрикций говорят и здравомыслящие политики Европы, прекрасно осознающие вероятность энергетического коллапса для стран континента в свете ближневосточных событий и отказа от поставок нефти и газа из России.