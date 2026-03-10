Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали слова Мерца об ослаблении санкций "лакмусовой бумажкой"
20:33 10.03.2026
В Госдуме назвали слова Мерца об ослаблении санкций "лакмусовой бумажкой"
В Госдуме назвали слова Мерца об ослаблении санкций "лакмусовой бумажкой"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдал "квинтэссенцию панических настроений лидеров евротройки" в связи с кризисом вокруг Ирана, и его слова насчет отсутствия...
в мире
иран
россия
германия
фридрих мерц
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
госдума рф
иран
россия
германия
в мире, иран, россия, германия, фридрих мерц, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф, министерство обороны сша
В мире, Иран, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ, Министерство обороны США
В Госдуме назвали слова Мерца об ослаблении санкций "лакмусовой бумажкой"

Слуцкий: слова Мерца об отказе снять санкции - это "лакмусовая бумажка"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдал "квинтэссенцию панических настроений лидеров евротройки" в связи с кризисом вокруг Ирана, и его слова насчет отсутствия необходимости смягчать антироссийские санкции - "лакмусовая бумажка", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Канцлер ФРГ Мерц заявил, что разделяет надежду американского президента на скорейшее завершение конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым ослаблять санкции в отношении России.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Депутат ГД оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на Украину
9 марта, 15:53
"Мерц выдал квинтэссенцию панических настроений лидеров евротройки в связи с кризисом вокруг Ирана. На его взгляд, "нет повода размышлять об ослаблении санкций против России". И это заявление канцлера ФРГ, на самом деле, "лакмусовая бумажка", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что европейская "партия войны", поддерживая антииранскую военную авантюру, "плевать хотела" на благополучие своих же соотечественников - граждан стран Европы.
По словам политика, Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера лишь по касательной волнуют последствия крупнейшего обострения в зоне Персидского залива, дестабилизировавшего сырьевые рынки и грозящего перерасти в Третью мировую.
"Они по-прежнему видят Россию бенефициаром повышения цен на нефть и до дрожи боятся падения режима (Владимира - ред.) Зеленского на фоне смещения фокуса внимания Вашингтона. Потому что крах неонацистов на Украине поставит крест на политическом будущем евроястребов", - добавил Слуцкий.
Он подчеркнул, что Россия, между тем, остается ключевым игроком на мировой арене, и еще одним подтверждением является вчерашний конструктивный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся по инициативе американской стороны.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Дмитриев прокомментировал заявление ЕК о санкциях против России
Вчера, 20:31
"В центре внимания были ситуация вокруг Ирана и переговоры по украинскому урегулированию. Итоги беседы, как признал шеф Пентагона, дают надежду на восстановление мира и на Украине, и на Ближнем Востоке. Как следствие, по сообщениям западных СМИ, Трамп задумался о смягчении санкционного режима против России", - рассказал политик.
Слуцкий уточнил, что о необходимости отмены антироссийских рестрикций говорят и здравомыслящие политики Европы, прекрасно осознающие вероятность энергетического коллапса для стран континента в свете ближневосточных событий и отказа от поставок нефти и газа из России.
"Но Мерцу здравомыслие отказывает. Он до сих пор утверждает о "возможности Москвы ослабить Европу". Пока Европу ослабляют клиническая слепота, русофобия и такие политики, как Мерц, у руля", - подытожил он.
Во вторник Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, против которых отменят рестрикции. Решение Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран - попытка Штатов стабилизировать ситуацию на глобальных рынках, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Мерц не видит повода ослаблять санкции в отношении России
Вчера, 17:24
 
