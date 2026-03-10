Рейтинг@Mail.ru
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом - РИА Новости, 10.03.2026
14:48 10.03.2026
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом - РИА Новости, 10.03.2026
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом
Глава МИД Словакии Юрай Бланар обсудил с послом России в республике Сергеем Андреевым поставки нефти, газа и ядерного топлива, а также ситуацию на Украине. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, словакия, россия, украина, сергей андреев
В мире, Словакия, Россия, Украина, Сергей Андреев
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом

Бланар и Андреев обсудили поставки российской нефти, газа и ядерного топлива

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар обсудил с послом России в республике Сергеем Андреевым поставки нефти, газа и ядерного топлива, а также ситуацию на Украине.
“На сегодняшней встрече я говорил с новым послом России в Словакии Сергеем Вадимовичем Андреевым о нескольких важных актуальных темах - от безопасности поставок энергосырья для Словакии до необходимости скорейшего мирного решения войны на Украине”, - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* по итогам встречи с Андреевым во вторник.
Он сообщил, что обсудил с послом России “стабильность поставок газа, нефти и ядерного топлива”.
“Энергетическая безопасность для нас остается национальным приоритетом, и мы будем делать все, чтобы сохранить нашу критическую инфраструктуру”, - заключил Бланар.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Словакии рассказали о борьбе с Зеленским за поставки энергоресурсов
9 марта, 22:06
 
В миреСловакияРоссияУкраинаСергей Андреев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
