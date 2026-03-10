В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

БРАТИСЛАВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар обсудил с послом России в республике Сергеем Андреевым поставки нефти, газа и ядерного топлива, а также ситуацию на Украине.

“На сегодняшней встрече я говорил с новым послом России Словакии Сергеем Вадимовичем Андреевым о нескольких важных актуальных темах - от безопасности поставок энергосырья для Словакии до необходимости скорейшего мирного решения войны на Украине”, - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook * по итогам встречи с Андреевым во вторник.

Он сообщил, что обсудил с послом России “стабильность поставок газа, нефти и ядерного топлива”.