В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом - РИА Новости, 10.03.2026
В МИД Словакии обсудили поставки энергосырья с российским послом
Глава МИД Словакии Юрай Бланар обсудил с послом России в республике Сергеем Андреевым поставки нефти, газа и ядерного топлива, а также ситуацию на Украине. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:48:00+03:00
в мире
словакия
россия
украина
сергей андреев
словакия
россия
украина
в мире, словакия, россия, украина, сергей андреев
В мире, Словакия, Россия, Украина, Сергей Андреев
БРАТИСЛАВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар обсудил с послом России в республике Сергеем Андреевым поставки нефти, газа и ядерного топлива, а также ситуацию на Украине.
“На сегодняшней встрече я говорил с новым послом России
в Словакии
Сергеем Вадимовичем Андреевым
о нескольких важных актуальных темах - от безопасности поставок энергосырья для Словакии до необходимости скорейшего мирного решения войны на Украине”, - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook
* по итогам встречи с Андреевым во вторник.
Он сообщил, что обсудил с послом России “стабильность поставок газа, нефти и ядерного топлива”.
“Энергетическая безопасность для нас остается национальным приоритетом, и мы будем делать все, чтобы сохранить нашу критическую инфраструктуру”, - заключил Бланар.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России