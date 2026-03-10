Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Свыше 70% россиян считают необходимым повсеместно заменять иностранные слова на русские, при этом остальные допускают наличие англицизмов в определенных сферах деятельности, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.

С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, запрещающий использование иностранных слов без перевода в рекламе, в том числе на вывесках и баннерах.

"Семьдесят два процента россиян считают, что для нового закона не должно быть исключений и иностранные слова нужно по возможности заменять везде. При этом 12% готовы допустить использование английских терминов в финансовых и сервисных форматах – например, для обозначения уже привычных слов "кешбэк" или "бонус". Еще 8% считают допустимыми англицизмы в коммуникациях про акции и специальные предложения: также уже привычные "sale" – распродажа, "outlet" как магазин со скидками", - говорится в исследовании.

Кроме того, 6% опрошенных оставили бы без вмешательства язык сферы моды, развлечений и лайфстайла, а 2% опрошенных оставили бы англицизмы в доставке, логистике и сервисных уведомлениях.

Аналитики выяснили, что большинство опрошенных россиян поддерживают требование, запрещающее использование иностранных слов без перевода в рекламе, в том числе на вывесках и баннерах.

"Так, 64% уверены, что в публичном пространстве должен использоваться русский язык, а еще 18% скорее за эту меру, если она будет применяться без перегибов. Нейтральную позицию занимают 6% респондентов, тогда как 12% относятся к нововведению скорее отрицательно, считая это лишней бюрократией", - отметили аналитики.

Согласно исследованию, чаще всего англицизмы без перевода раздражают людей именно там, где формируют первое впечатление о месте. На вывесках магазинов, кафе и салонов такие надписи вызывают дискомфорт у 44% опрошенных. Еще 17% отмечают раздражение при столкновении с иностранными словами на ценниках, табличках, указателях, а 14% – в названиях услуг и разделов на сайтах компаний. Упоминаниями в рекламных материалах и баннерах недовольны 7% респондентов, при этом 18% заявляют, что спокойно относятся к англицизмам и не видят в них проблемы.