Рейтинг@Mail.ru
Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/slova-2079594416.html
Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские
Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские - РИА Новости, 10.03.2026
Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские
Свыше 70% россиян считают необходимым повсеместно заменять иностранные слова на русские, при этом остальные допускают наличие англицизмов в определенных сферах... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:25:00+03:00
2026-03-10T03:25:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f2ae7a4d790abf27a972187cecec21ba.jpg
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075364541.html
https://ria.ru/20260301/telegram-kanaly-2077627618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8a20ec858957c7e86675e08e27c16c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские

РИА Новости: россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Fotolia / daria_riza
Словарь русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Свыше 70% россиян считают необходимым повсеместно заменять иностранные слова на русские, при этом остальные допускают наличие англицизмов в определенных сферах деятельности, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, запрещающий использование иностранных слов без перевода в рекламе, в том числе на вывесках и баннерах.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за вывески магазинов на иностранном языке
19 февраля, 03:31
"Семьдесят два процента россиян считают, что для нового закона не должно быть исключений и иностранные слова нужно по возможности заменять везде. При этом 12% готовы допустить использование английских терминов в финансовых и сервисных форматах – например, для обозначения уже привычных слов "кешбэк" или "бонус". Еще 8% считают допустимыми англицизмы в коммуникациях про акции и специальные предложения: также уже привычные "sale" – распродажа, "outlet" как магазин со скидками", - говорится в исследовании.
Кроме того, 6% опрошенных оставили бы без вмешательства язык сферы моды, развлечений и лайфстайла, а 2% опрошенных оставили бы англицизмы в доставке, логистике и сервисных уведомлениях.
Аналитики выяснили, что большинство опрошенных россиян поддерживают требование, запрещающее использование иностранных слов без перевода в рекламе, в том числе на вывесках и баннерах.
"Так, 64% уверены, что в публичном пространстве должен использоваться русский язык, а еще 18% скорее за эту меру, если она будет применяться без перегибов. Нейтральную позицию занимают 6% респондентов, тогда как 12% относятся к нововведению скорее отрицательно, считая это лишней бюрократией", - отметили аналитики.
Согласно исследованию, чаще всего англицизмы без перевода раздражают людей именно там, где формируют первое впечатление о месте. На вывесках магазинов, кафе и салонов такие надписи вызывают дискомфорт у 44% опрошенных. Еще 17% отмечают раздражение при столкновении с иностранными словами на ценниках, табличках, указателях, а 14% – в названиях услуг и разделов на сайтах компаний. Упоминаниями в рекламных материалах и баннерах недовольны 7% респондентов, при этом 18% заявляют, что спокойно относятся к англицизмам и не видят в них проблемы.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 февраля по 5 марта, в нем приняли участие 11153 интернет-пользователя.
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык
1 марта, 11:52
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала