В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов
НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки разрабатываются в Новосибирской области для жителей, у которых с частных подворий изъяли скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства, сообщили РИА Новости во вторник в минсельхозе региона.
Ранее в министерстве сообщали, что в пяти районах Новосибирской области
для локализации очагов пастереллеза и бешенства изымают и уничтожают скот из личных подсобных хозяйств. Людям выплатят предусмотренную законом компенсацию.
"На данный момент разрабатываются дополнительные меры поддержки для тех людей, у кого изъяли животных… Помимо компенсаций, размер которых тоже рассматривается к увеличению, это дополнительные меры поддержки", - сообщили в пресс-службе минсельхоза Новосибирской области, отметив, что речь, в частности, идет о многодетных семьях.
По данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявлен в пяти районах региона. Также локализованы очаги пастереллеза – острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.
В управлении ветеринарии Новосибирской области отмечали, что угрозы для жизни и здоровья населения нет, а продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей.