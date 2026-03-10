В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов

НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки разрабатываются в Новосибирской области для жителей, у которых с частных подворий изъяли скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства, сообщили РИА Новости во вторник в минсельхозе региона.

Ранее в министерстве сообщали, что в пяти районах Новосибирской области для локализации очагов пастереллеза и бешенства изымают и уничтожают скот из личных подсобных хозяйств. Людям выплатят предусмотренную законом компенсацию.

"На данный момент разрабатываются дополнительные меры поддержки для тех людей, у кого изъяли животных… Помимо компенсаций, размер которых тоже рассматривается к увеличению, это дополнительные меры поддержки", - сообщили в пресс-службе минсельхоза Новосибирской области, отметив, что речь, в частности, идет о многодетных семьях.

По данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявлен в пяти районах региона. Также локализованы очаги пастереллеза – острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.