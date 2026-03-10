Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов
11:03 10.03.2026
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов - РИА Новости, 10.03.2026
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов
Дополнительные меры поддержки разрабатываются в Новосибирской области для жителей, у которых с частных подворий изъяли скот в рамках мероприятий по локализации... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:03:00+03:00
2026-03-10T11:03:00+03:00
здоровье - общество, новосибирская область
Здоровье - Общество, Новосибирская область
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов

РИА Новости: жителям Новосибирской области выплатят компенсацию за изъятый скот

Коровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Коровы на ферме. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки разрабатываются в Новосибирской области для жителей, у которых с частных подворий изъяли скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства, сообщили РИА Новости во вторник в минсельхозе региона.
Ранее в министерстве сообщали, что в пяти районах Новосибирской области для локализации очагов пастереллеза и бешенства изымают и уничтожают скот из личных подсобных хозяйств. Людям выплатят предусмотренную законом компенсацию.
В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья
7 марта, 06:05
В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья
7 марта, 06:05
"На данный момент разрабатываются дополнительные меры поддержки для тех людей, у кого изъяли животных… Помимо компенсаций, размер которых тоже рассматривается к увеличению, это дополнительные меры поддержки", - сообщили в пресс-службе минсельхоза Новосибирской области, отметив, что речь, в частности, идет о многодетных семьях.
По данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявлен в пяти районах региона. Также локализованы очаги пастереллеза – острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.
В управлении ветеринарии Новосибирской области отмечали, что угрозы для жизни и здоровья населения нет, а продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей
7 марта, 11:04
 
Здоровье - Общество, Новосибирская область
 
 
