В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Электропоезд насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших железную дорогу в неположенном месте в Подмосковье, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.