В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину - РИА Новости, 10.03.2026
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину
Электропоезд насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших железную дорогу в неположенном месте в Подмосковье, проводится проверка, сообщили в Западном... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину
СК: в Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину