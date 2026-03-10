Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину
20:58 10.03.2026
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину

СК: в Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и женщину

Скорая помощь
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Электропоезд насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших железную дорогу в неположенном месте в Подмосковье, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По данным следствия, утром 10 марта электропоезд, следовавший сообщением Москва-Крутое, насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте в Орехово-Зуево.
"По факту смертельного травмирования мужчины и женщины проводится доследственная проверка по признакам преступления… "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в канале ведомства на платформе Мах.
