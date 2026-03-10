Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии мужчина трижды выстрелил в егеря из охотничьего ружья
19:35 10.03.2026
В Карачаево-Черкесии мужчина трижды выстрелил в егеря из охотничьего ружья
Мужчину подозревают в умышленном убийстве егеря в Карачаево-Черкесии из-за личной неприязни, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 10.03.2026
Новости
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карачаево-Черкесии мужчина трижды выстрелил в егеря из охотничьего ружья

СК: в Карачаево-Черкесии мужчина трижды выстрелил в егеря из охотничьего ружья

© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 10 мар – РИА Новости. Мужчину подозревают в умышленном убийстве егеря в Карачаево-Черкесии из-за личной неприязни, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК региона.
"Фигурант, выждав, когда его знакомый, являющийся егерем Урупского районного общества охотников и рыболовов, выйдет из своего автомобиля и направится к нему, на почве ранее возникших личных неприязненных отношения, из имеющегося при себе охотничьего оружия произвел не менее трех прицельных выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
