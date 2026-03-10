https://ria.ru/20260310/sk-2079788756.html
В Карачаево-Черкесии мужчина трижды выстрелил в егеря из охотничьего ружья
Мужчину подозревают в умышленном убийстве егеря в Карачаево-Черкесии из-за личной неприязни, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 10.03.2026
россия
