10.03.2026
19:46 10.03.2026
Симоньян призвала штрафовать за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами
Владельцев жилья следует привлекать к ответственности за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 10.03.2026
2026
© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владельцев жилья следует привлекать к ответственности за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале она написала, что с удивлением обнаружила, что риэлторы предпочитают не связываться с семьями с младенцами, так как владельцы квартир отказывают таким семьям в аренде.
"Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага", - написала Симоньян.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин назвал решение демографических задач приоритетом на годы
18 февраля, 18:40
 
