Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы" - РИА Новости, 10.03.2026
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"
Сотрудники посольства России посетили задержанного шведскими властями россиянина - капитана сухогруза "Каффа", условия его содержания удовлетворительные, заявил РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:58:00+03:00
2026-03-10T15:58:00+03:00
2026-03-10T16:08:00+03:00
в мире
россия
швеция
россия
швеция
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"
Беляев: сотрудники посольства РФ посетили задержанного капитана судна "Каффа"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России посетили задержанного шведскими властями россиянина - капитана сухогруза "Каффа", условия его содержания удовлетворительные, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
"С самого начала этой истории посольство России в Швеции установило контакты со шведскими властями, а также с нашими моряками. Восьмого марта сотрудник консульского отдела посольства посетил капитана, условия его содержания удовлетворительные, ему предоставлены переводчик и адвокат", - говорится в комментарии посла для российских СМИ, который есть в распоряжении РИА Новости.