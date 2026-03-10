Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"

Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.

"С самого начала этой истории посольство России в Швеции установило контакты со шведскими властями, а также с нашими моряками. Восьмого марта сотрудник консульского отдела посольства посетил капитана, условия его содержания удовлетворительные, ему предоставлены переводчик и адвокат", - говорится в комментарии посла для российских СМИ, который есть в распоряжении РИА Новости.