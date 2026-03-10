Рейтинг@Mail.ru
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы" - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 10.03.2026 (обновлено: 16:08 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/shvetsiya-2079725123.html
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы" - РИА Новости, 10.03.2026
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"
Сотрудники посольства России посетили задержанного шведскими властями россиянина - капитана сухогруза "Каффа", условия его содержания удовлетворительные, заявил РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:58:00+03:00
2026-03-10T16:08:00+03:00
в мире
россия
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079726734_64:0:2002:1090_1920x0_80_0_0_f04eeb47e1b70a17e19b550b01c547d7.jpg
https://ria.ru/20260309/shvetsija-2079511781.html
https://ria.ru/20260307/shvetsiya-2079260058.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079726734_307:0:1760:1090_1920x0_80_0_0_ce847cda20966cd9bc8bd229415555d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швеция
В мире, Россия, Швеция
Посольство России посетило задержанного шведскими властями капитана "Каффы"

Беляев: сотрудники посольства РФ посетили задержанного капитана судна "Каффа"

© KustbevakningenЗадержание сухогруза "Каффа" с россиянами на борту. Кадр видео
Задержание сухогруза Каффа с россиянами на борту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Kustbevakningen
Задержание сухогруза "Каффа" с россиянами на борту. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России посетили задержанного шведскими властями россиянина - капитана сухогруза "Каффа", условия его содержания удовлетворительные, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
Задержание сухогруза Каффа с россиянами на борту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
9 марта, 13:47
"С самого начала этой истории посольство России в Швеции установило контакты со шведскими властями, а также с нашими моряками. Восьмого марта сотрудник консульского отдела посольства посетил капитана, условия его содержания удовлетворительные, ему предоставлены переводчик и адвокат", - говорится в комментарии посла для российских СМИ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
МИД Швеции осуществил устный демарш перед послом России
7 марта, 18:37
 
В миреРоссияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала