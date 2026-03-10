Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал учебный центр по дайвингу SSI International GmbH на 6 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.