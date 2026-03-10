https://ria.ru/20260310/shtraf-2079758744.html
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 10.03.2026
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал учебный центр по дайвингу SSI International GmbH на 6 миллионов рублей за повторный отказ локализовать... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
