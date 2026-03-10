Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
17:23 10.03.2026
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал учебный центр по дайвингу SSI International GmbH на 6 миллионов рублей за повторный отказ локализовать... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:23:00+03:00
2026-03-10T17:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян

Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал учебный центр по дайвингу SSI International GmbH на 6 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы 10 марта 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ компанию SSI International GmbH и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
SSI International GmbH занимается обучением дайвингу.
Согласно требованиям Роскомнадзора, компании по закону "о приземлении" должны локализовать персональные (личные) данные граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ, а также указать на своем интернет-ресурсе форму для обращений российских граждан и организаций.
