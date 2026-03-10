Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.03.2026 (обновлено: 12:11 10.03.2026)
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 10.03.2026
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.03.2026
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
харьковская область
сумская область
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область
Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Максимовщина, Новая Сечь и Ястребиное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Мартовое и Бузово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСумская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
