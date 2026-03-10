Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Максимовщина, Новая Сечь и Ястребиное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Мартовое и Бузово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
