Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов, заявили в посольстве
06:40 10.03.2026
Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов, заявили в посольстве
в мире
нидерланды
россия
гаага
евросоюз
нидерланды
россия
гаага
в мире, нидерланды, россия, гаага, евросоюз
В мире, Нидерланды, Россия, Гаага, Евросоюз
ГААГА, 10 мар – РИА Новости. Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
"Посольство регулярно получает обращения о предвзятом отношении к гражданам России при оказании банковских услуг", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на предельный размер депозитов для россиян – 100 тысяч евро, а исключение делается только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в странах ЕС.
"Более того, банковские счета российских граждан нередко блокируются или закрываются в превентивном порядке, если их владельцы не могут оперативно подтвердить наличие действующего вида на жительство", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, как отметили в посольстве, банки в Нидерландах также обязаны проводить более углубленные проверки транзакций россиян.
В российской дипмиссии добавили, что отслеживают все подобные инциденты.
В мире, Нидерланды, Россия, Гаага, Евросоюз
 
 
