Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов, заявили в посольстве

ГААГА, 10 мар – РИА Новости. Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

"Посольство регулярно получает обращения о предвзятом отношении к гражданам России при оказании банковских услуг", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на предельный размер депозитов для россиян – 100 тысяч евро, а исключение делается только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в странах ЕС

"Более того, банковские счета российских граждан нередко блокируются или закрываются в превентивном порядке, если их владельцы не могут оперативно подтвердить наличие действующего вида на жительство", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в посольстве, банки в Нидерландах также обязаны проводить более углубленные проверки транзакций россиян.