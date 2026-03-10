Рейтинг@Mail.ru
В Москве выбрали имена для двух щенков из городского приюта
Хорошие новости
 
11:33 10.03.2026
В Москве выбрали имена для двух щенков из городского приюта
Юные москвичи выбрали имена для двух щенков - брата и сестры из столичного приюта "РусДог", девочка получила имя Альба, а ее брата назвали Арчи
2026
Щенок Альба из приюта "РусДог" в Москве
Щенок Альба из приюта "РусДог" в Москве
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Юные москвичи выбрали имена для двух щенков - брата и сестры из столичного приюта "РусДог", девочка получила имя Альба, а ее брата назвали Арчи, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"На платформе "Активный гражданин - детям" завершился опрос, в котором юные москвичи выбрали имена для двух щенков - брата и сестры, спасенных центром социализации бездомных животных "РусДог". Своим мнением поделились более 5,8 тысячи горожан в возрасте от шести до 14 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребятам предложили выбрать один из девяти вариантов кличек или предложить свой. В итоге девочка с шерстью шоколадного оттенка, белыми пятнами на шее и груди получила имя Альба - за него проголосовали 16% участников.
"Короткая и звучная кличка идеально подходит для активной собаки и поможет ей в будущем быстрее осваивать новые команды. Среди вариантов для ее брата, который умеет забавно шевелить ушами, с большим отрывом лидировало имя Арчи. За эту кличку проголосовало 23% участников опроса", - уточняется в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
