На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой - РИА Новости, 10.03.2026
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой
Технический сбой произошел на линии электропередачи между Финляндией и Швецией, сообщил во вторник финский оператор электросетей Fingrid. РИА Новости, 10.03.2026
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой
Fingrid: на линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой