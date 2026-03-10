Рейтинг@Mail.ru
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sboj-2079639007.html
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой - РИА Новости, 10.03.2026
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой
Технический сбой произошел на линии электропередачи между Финляндией и Швецией, сообщил во вторник финский оператор электросетей Fingrid. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:52:00+03:00
2026-03-10T10:52:00+03:00
в мире
финляндия
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7685bcd7f0e2a167b061703d87f2ce01.jpg
https://ria.ru/20260310/finlyandiya-2079603147.html
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c806aa91d9d5993ab460c2c1fde418d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция
В мире, Финляндия, Швеция
На линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой

Fingrid: на линии электропередачи между Финляндией и Швецией произошел сбой

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Технический сбой произошел на линии электропередачи между Финляндией и Швецией, сообщил во вторник финский оператор электросетей Fingrid.
"Во вторник утром на линии электропередачи Fenno-Skan 2, соединяющей Финляндию и Швецию, произошел технический сбой. Причина неисправности выясняется. Пропускная способность линии недоступна для рынка", - говорится в сообщении на сайте оператора.
Fenno-Skan 2 - силовой кабель между Швецией и Финляндией. Его длина составляет 300 километров, из которых порядка 200 проложены по дну Ботнического залива.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Размещение ЯО в Финляндии станет ошибкой для ее будущего, считает политик
Вчера, 06:58
 
В миреФинляндияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала