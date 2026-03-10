На Украине ввели санкции против "Массандры"

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против предприятия производственно-аграрного объединения "Массандра" сроком на 10 лет, говорится в тексте указа.

К документу прилагается перечень организаций, к которым применяются санкции. В нем 11 предприятий. В частности, крымская "Массандра", предприятие "Кранмашстрой", общество с ограниченной ответственностью "Сварка мостовых конструкций – Мастер", компания по разработке и производству беспилотных авиационных систем "Аэрокон".