На Украине ввели санкции против "Массандры" - РИА Новости, 10.03.2026
17:37 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sanktsii-2079764258.html
На Украине ввели санкции против "Массандры"
На Украине ввели санкции против "Массандры"
Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против предприятия производственно-аграрного объединения "Массандра" сроком на 10 лет, говорится в тексте указа. РИА Новости, 10.03.2026
На Украине ввели санкции против "Массандры"

Зеленский ввел санкции против "Массандры" на 10 лет

Дубовые бочки для вызревания вина на винодельческом заводе "Массандра"
Дубовые бочки для вызревания вина на винодельческом заводе "Массандра". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против предприятия производственно-аграрного объединения "Массандра" сроком на 10 лет, говорится в тексте указа.
В мае 2017 года занимавший на тот момент кресло президента Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на год ввел санкции против ряда российских предприятий, в том числе против "Производственно-аграрного объединения "Массандра".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
16 февраля, 20:52
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 марта 2026 года "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
К документу прилагается перечень организаций, к которым применяются санкции. В нем 11 предприятий. В частности, крымская "Массандра", предприятие "Кранмашстрой", общество с ограниченной ответственностью "Сварка мостовых конструкций – Мастер", компания по разработке и производству беспилотных авиационных систем "Аэрокон".
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
31 октября 2025, 20:02
 
