МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против предприятия производственно-аграрного объединения "Массандра" сроком на 10 лет, говорится в тексте указа.
В мае 2017 года занимавший на тот момент кресло президента Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на год ввел санкции против ряда российских предприятий, в том числе против "Производственно-аграрного объединения "Массандра".
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 марта 2026 года "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
К документу прилагается перечень организаций, к которым применяются санкции. В нем 11 предприятий. В частности, крымская "Массандра", предприятие "Кранмашстрой", общество с ограниченной ответственностью "Сварка мостовых конструкций – Мастер", компания по разработке и производству беспилотных авиационных систем "Аэрокон".
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
