ЕС исключил грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против России

ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз не внесет грузинский порт Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ, говорится в письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти страны готовы обсудить с Евросоюзом вопросы работы нефтяного терминала в Кулеви, в отношении которого, по данным СМИ, Брюссель может ввести санкции.
Как сообщается в письме, изначально рассматривалось включение грузинского порта Кулеви в 20-й пакет санкций из-за якобы захода в него судов, которые, как утверждают в ЕС, могут быть связаны с перевозками российской нефти.
"Эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваши власти и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства. Я приветствую ваше обязательство, что Грузия не допустит захода в порты и обслуживания судов, находящихся под санкциями Европейского союза", - говорится в письме, которое публикует проправительственное ТВ "Имеди".