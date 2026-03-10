Рейтинг@Mail.ru
10:15 10.03.2026
ЕС исключил грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против России
ЕС исключил грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против России
в мире, грузия, россия, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Брюссель, Мака Бочоришвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз не внесет грузинский порт Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ, говорится в письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти страны готовы обсудить с Евросоюзом вопросы работы нефтяного терминала в Кулеви, в отношении которого, по данным СМИ, Брюссель может ввести санкции.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат
Вчера, 05:46
Как сообщается в письме, изначально рассматривалось включение грузинского порта Кулеви в 20-й пакет санкций из-за якобы захода в него судов, которые, как утверждают в ЕС, могут быть связаны с перевозками российской нефти.
"Эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваши власти и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства. Я приветствую ваше обязательство, что Грузия не допустит захода в порты и обслуживания судов, находящихся под санкциями Европейского союза", - говорится в письме, которое публикует проправительственное ТВ "Имеди".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В ЕК не подтвердили получение письма от Орбана о санкциях против России
9 марта, 15:03
 
В миреГрузияРоссияБрюссельМака БочоришвилиИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
