Рейтинг@Mail.ru
ВКС России сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 10.03.2026 (обновлено: 13:04 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/samolet-2079661371.html
ВКС России сбили украинский самолет Су-27
ВКС России сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 10.03.2026
ВКС России сбили украинский самолет Су-27
Российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:10:00+03:00
2026-03-10T13:04:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:295:2840:1893_1920x0_80_0_0_d44d2b5743c4556081fbef2cde163e97.jpg
https://ria.ru/20260222/aviatsiya-2076077323.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_130:0:2654:1893_1920x0_80_0_0_d4daf756a538732f4c6f356b96ca6ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность
ВКС России сбили украинский самолет Су-27

ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины

© Фото : U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в зоне СВО, сообщило Минобороны.
«

"ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации
22 февраля, 13:09
Всего с начала спецоперации бойцы уничтожили 671 самолет и 284 вертолета противника. В предыдущий раз Минобороны сообщало о поражении Су-27 в начале января.
Также за сутки ПВО сбила 241 беспилотник, восемь управляемых авиабомб и три снаряда РСЗО HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСу-27Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала