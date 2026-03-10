https://ria.ru/20260310/samolet-2079661371.html
ВКС России сбили украинский самолет Су-27
ВКС России сбили украинский самолет Су-27
Российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.03.2026
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность
ВКС России сбили украинский самолет Су-27
ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины