Рейтинг@Mail.ru
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/samolet-2079611508.html
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира - РИА Новости, 10.03.2026
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира
Самолет, следовавший из Омска в Москву, совершал вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, которого госпитализировали, сообщил РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:52:00+03:00
2026-03-10T08:52:00+03:00
происшествия
омск
москва
казань
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059743898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_802df369e0de0feebcc733d465f80a61.jpg
https://ria.ru/20260309/samolet-2079497808.html
омск
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059743898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4aec59252e2f413977cbcb7fdd8e0c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, москва, казань, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Омск, Москва, Казань, Шереметьево (аэропорт)
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира

РИА Новости: самолет Омск-Москва сел в Казани из-за самочувствия пассажира

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Самолет, следовавший из Омска в Москву, совершал вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, которого госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта "Казань".
"Десятого марта в 04.34 мск в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Омск - Москва ("Шереметьево")", - сказал собеседник агентства.
По его информации, пассажир был госпитализирован. Воздушное судно после дозаправки в 05.26 вылетело из Казани и продолжило движение по маршруту.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань
Вчера, 12:01
 
ПроисшествияОмскМоскваКазаньШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала