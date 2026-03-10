https://ria.ru/20260310/samolet-2079611508.html
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира
Самолет, следовавший из Омска в Москву, совершал вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, которого госпитализировали, сообщил РИА... РИА Новости, 10.03.2026
