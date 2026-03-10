https://ria.ru/20260310/saldo-2079813764.html
Сальдо назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом терроризма
Сальдо назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом терроризма - РИА Новости, 10.03.2026
Сальдо назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом терроризма
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ракетный удар ВСУ по Брянску чудовищным и варварским актом терроризма. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:55:00+03:00
2026-03-10T22:55:00+03:00
2026-03-10T22:55:00+03:00
брянск
брянская область
херсонская область
александр богомаз
владимир сальдо
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
https://ria.ru/20260310/miroshnik-2079810465.html
https://ria.ru/20260310/udar-2079805934.html
брянск
брянская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянская область, херсонская область , александр богомаз, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общество
Брянск, Брянская область, Херсонская область , Александр Богомаз, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Общество
Сальдо назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом терроризма
Сальдо назвал атаку Киева по Брянску чудовищным актом терроризма