Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ
Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принес соболезнования семьям погибших и выразил поддержку жителям Брянска, пострадавшим от ракетного удара ВСУ. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:48:00+03:00
брянск
херсонская область
брянская область
александр богомаз
владимир сальдо
вооруженные силы украины
общество
Брянск, Херсонская область , Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Общество
Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ
Губернатор Херсонской области выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ