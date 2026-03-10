Рейтинг@Mail.ru
Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
22:48 10.03.2026
Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принес соболезнования семьям погибших и выразил поддержку жителям Брянска, пострадавшим от ракетного удара ВСУ.
общество
брянск, херсонская область , брянская область, александр богомаз, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общество
Брянск, Херсонская область , Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Общество
Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принес соболезнования семьям погибших и выразил поддержку жителям Брянска, пострадавшим от ракетного удара ВСУ.
Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ во вторник по Брянску, еще 37 ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Это чудовищный и варварский акт терроризма, военное преступление и преступление против человечности. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Брянской области. Херсонщина скорбит вместе с вами. Молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших", - написал Сальдо в своем канале в Мах.
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник
БрянскХерсонская областьБрянская областьАлександр БогомазВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
