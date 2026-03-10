Один человек погиб в результате ударов ВСУ по Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Херсонской области, один мирный житель погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По данным главы региона, возле села Коробки в результате сброса с БПЛА загорелся легковой автомобиль, погиб мужчина, его личность устанавливают, ранения получила женщина 1985 года рождения.

Кроме того, Сальдо подчеркнул, что в Новой Збурьевке из-за атаки по легковому автомобилю пострадал мужчина 1977 года рождения, а в населенном пункте Райское в результате артиллерийского обстрела ранили женщину 1995 года рождения и мужчину 1994 года рождения.