Один человек погиб в результате ударов ВСУ по Херсонской области
ВСУ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Херсонской области, один мирный житель погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
Один человек погиб в результате ударов ВСУ по Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Херсонской области, один мирный житель погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа вследствие атак киевского режима погиб один мирный житель, четыре человека пострадали", - написал Сальдо
в своем Telegram-канале
.
По данным главы региона, возле села Коробки в результате сброса с БПЛА загорелся легковой автомобиль, погиб мужчина, его личность устанавливают, ранения получила женщина 1985 года рождения.
Кроме того, Сальдо подчеркнул, что в Новой Збурьевке из-за атаки по легковому автомобилю пострадал мужчина 1977 года рождения, а в населенном пункте Райское в результате артиллерийского обстрела ранили женщину 1995 года рождения и мужчину 1994 года рождения.