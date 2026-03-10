В Тбилиси апелляционный суд оставил в силе приговор Саакашвили

ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение Тбилисского горсуда в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств в размере 9 миллионов лари (около 3,3 миллионов долларов), сообщает во вторник грузинский телеканал "ТВ Пирвели".
"Апелляционный суд оставил решение Тбилисского городского суда в отношении дела о растрате госсредств Саакашвили", - сообщает телеканал.
Ранее Тбилисский городской суд обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет до 9 миллионов лари, растраченных в период правления Саакашвили. Решение было вынесено по делу о растрате госсредств, известному в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на средства государства приобрел пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, а также приобрел наручные часы.
Саакашвили ранее после решения суда заявлял, что у него нет ни денег, ни квартиры. Грузинская телекомпания не исключает, что власти страны могут конфисковать "Университет Грузии", основанный матерью Саакашвили Гиули Аласания, чтобы покрыть долг.
