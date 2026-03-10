Рейтинг@Mail.ru
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rumynija-2079740841.html
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР - РИА Новости, 10.03.2026
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР
Румыния начинает реализовывать план поглощения Молдавии и Приднестровья, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:39:00+03:00
2026-03-10T16:39:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
россия
майя санду
никушор дан
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063045671_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_16f2c05c0594efb4729fb963e0554cc9.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2076956913.html
https://ria.ru/20260225/pridnestrove-2076552014.html
https://ria.ru/20260224/pridnestrove-2076488175.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063045671_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e0b7048b3aa4b8b3ea77f0579d217e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, никушор дан, обсе
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, Никушор Дан, ОБСЕ
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР

Сафонов: Румыния начинает воплощать план поглощения Молдавии и Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Румыния начинает реализовывать план поглощения Молдавии и Приднестровья, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее молдавский президент Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в давлении на жителей Приднестровья
26 февраля, 18:14
"У властей Молдовы давно бытует инициатива исключить из переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" Россию и Приднестровье, но затащить туда Румынию. Это часть общего плана по поглощению всей бывшей Молдавской ССР Румынией. Приднестровье Бухаресту тоже нужно", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что проект поглощения Румынией Молдавии и Приднестровья в эти дни начинает форсироваться под эгидой евроглобалистов. По его словам, поэтому румынский президент Никушор Дан постоянно поднимает в СМИ тему возможного объединения с Молдавией.
"Румыния никакого отношения не имеет к конфликту Приднестровья и Молдовы. Эта страна дважды оккупировала молдавские земли: в 1918-1940 и в 1941-1944 годах. Второй раз - в союзе с нацистской Германией", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что скоро вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь собирается совершить визит в Румынию.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Противники Тирасполя и Москвы намерены обрушить ПМР, заявил депутат
25 февраля, 08:29
"Он (Киверь - ред.) будет обсуждать вопросы подчинения Приднестровья Кишиневу во время визита в Брюссель и Бухарест. При этом власть Молдовы хочет переформатировать переговоры по молдо-приднестровскому урегулированию, втянув туда Румынию. Последнее является сенсационным и открытым замахом на слом уже существующего переговорного формата "5+2", - добавил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР
24 февраля, 18:39
 
В миреМолдавияРумынияРоссияМайя СандуНикушор ДанОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала