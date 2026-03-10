Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Румыния начинает реализовывать план поглощения Молдавии и Приднестровья, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее молдавский президент Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"У властей Молдовы давно бытует инициатива исключить из переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" Россию и Приднестровье, но затащить туда Румынию. Это часть общего плана по поглощению всей бывшей Молдавской ССР Румынией. Приднестровье Бухаресту тоже нужно", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР добавил, что проект поглощения Румынией Молдавии и Приднестровья в эти дни начинает форсироваться под эгидой евроглобалистов. По его словам, поэтому румынский президент Никушор Дан постоянно поднимает в СМИ тему возможного объединения с Молдавией.

"Румыния никакого отношения не имеет к конфликту Приднестровья и Молдовы. Эта страна дважды оккупировала молдавские земли: в 1918-1940 и в 1941-1944 годах. Второй раз - в союзе с нацистской Германией", - отметил Сафонов.

Депутат ПМР также обратил внимание на то, что скоро вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь собирается совершить визит в Румынию.

"Он (Киверь - ред.) будет обсуждать вопросы подчинения Приднестровья Кишиневу во время визита в Брюссель и Бухарест. При этом власть Молдовы хочет переформатировать переговоры по молдо-приднестровскому урегулированию, втянув туда Румынию. Последнее является сенсационным и открытым замахом на слом уже существующего переговорного формата "5+2", - добавил Сафонов.