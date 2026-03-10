https://ria.ru/20260310/rubio-2079805814.html
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.03.2026
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме
Куба хочет сделку с США, в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не приведя других подробностей. РИА Новости, 10.03.2026
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме
Левитт: Куба хочет сделки и ведет переговоры с Рубио