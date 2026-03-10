Рейтинг@Mail.ru
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rubio-2079805814.html
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.03.2026
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме
Куба хочет сделку с США, в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не приведя других подробностей. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:53:00+03:00
2026-03-10T21:53:00+03:00
в мире
куба
сша
каролин левитт
марко рубио
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_14b682d7eb6d4d4589acfb9925680ba8.jpg
https://ria.ru/20260309/kuba-2079507903.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_239b171a24a0b8533543ec0c8744788a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, каролин левитт, марко рубио, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Куба, США, Каролин Левитт, Марко Рубио, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме

Левитт: Куба хочет сделки и ведет переговоры с Рубио

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Куба хочет сделку с США, в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не приведя других подробностей.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) верит и знает, что кубинский режим хочет заключить сделку. Как вам известно, государственный секретарь Рубио ведёт эти переговоры по поручению президента", - сказала Левитт журналистам.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ
9 марта, 13:19
 
В миреКубаСШАКаролин ЛевиттМарко РубиоДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала