Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии прокомментировал планы передать храмы РПЦ - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rpts-2079625095.html
Экс-премьер Молдавии прокомментировал планы передать храмы РПЦ
Экс-премьер Молдавии прокомментировал планы передать храмы РПЦ - РИА Новости, 10.03.2026
Экс-премьер Молдавии прокомментировал планы передать храмы РПЦ
Планы властей Молдавии передать государству около 800 храмов, находящихся в пользовании Молдавской митрополии Русской православной церкви, могут усилить... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:10:00+03:00
2026-03-10T10:10:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
русская православная церковь
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260225/rpts-2076759481.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат, русская православная церковь, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Экс-премьер Молдавии прокомментировал планы передать храмы РПЦ

Филат: планы Молдавии передать 800 храмов РПЦ могут усилить напряжение

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Планы властей Молдавии передать государству около 800 храмов, находящихся в пользовании Молдавской митрополии Русской православной церкви, могут усилить общественное напряжение, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии. Заявление прозвучало на фоне конфликта вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где возник спор о принадлежности прихода между Молдавской митрополией (относится к РПЦ) и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви). Ситуация сопровождалась вмешательством полиции и протестами прихожан.
"Подобные инициативы могут вызвать серьезную реакцию в обществе, особенно в сельских районах. Власти, на мой взгляд, не извлекли уроков из конфликта вокруг храма в селе Деренеу", - сказал Филат.
Бывший премьер подчеркнул, что церковь в Молдавии играет важную роль в жизни местных общин. "Для людей, особенно в сельской местности, церковь - это место, где происходят важные события жизни. Поэтому любые резкие решения в этой сфере могут привести к серьезному общественному конфликту", - добавил политик.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви
25 февраля, 22:17
 
В миреМолдавияВладимир ФилатРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала