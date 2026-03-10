Экс-премьер Молдавии прокомментировал планы передать храмы РПЦ

КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Планы властей Молдавии передать государству около 800 храмов, находящихся в пользовании Молдавской митрополии Русской православной церкви, могут усилить общественное напряжение, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии. Заявление прозвучало на фоне конфликта вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где возник спор о принадлежности прихода между Молдавской митрополией (относится к РПЦ ) и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви ). Ситуация сопровождалась вмешательством полиции и протестами прихожан.

"Подобные инициативы могут вызвать серьезную реакцию в обществе, особенно в сельских районах. Власти, на мой взгляд, не извлекли уроков из конфликта вокруг храма в селе Деренеу", - сказал Филат

Бывший премьер подчеркнул, что церковь в Молдавии играет важную роль в жизни местных общин. "Для людей, особенно в сельской местности, церковь - это место, где происходят важные события жизни. Поэтому любые резкие решения в этой сфере могут привести к серьезному общественному конфликту", - добавил политик.