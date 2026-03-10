Рейтинг@Mail.ru
Более 240 тысяч малых и средних предприятий появились в России
20:45 10.03.2026
Более 240 тысяч малых и средних предприятий появились в России
Более 240 тысяч малых и средних предприятий включены в реестр МСП за первые два месяца 2026 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. РИА Новости, 10.03.2026
Свыше 240 тысяч малых и средних предприятий появились в России с начала года

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Александр Новак
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Более 240 тысяч малых и средних предприятий включены в реестр МСП за первые два месяца 2026 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Это на 34 тысячи (почти на 17%) больше, чем было за январь-февраль прошлого года. В результате количество субъектов МСП по данным на вторник превысило 6,9 миллиона единиц. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 4%. Драйвером роста стали предприятия в приоритетных отраслях: обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике.
По данным Корпорации МСП, февраль 2026 года закрепил тренд на рост числа МСП в приоритетных отраслях. По итогам последнего зимнего месяца в России появилось 28,7 тысячи таких предприятий, а в январе этот показатель был на уровне 23,1 тысячи.
"Росту количества МСП в приоритетных отраслях способствуют различные программы поддержки, которые сегодня таргетированы именно на предприятия в этих сферах. По ним в этом году 20 миллиардов рублей смогут получить малые технологические компании, более 10 миллиардов рублей — МСП-производители станков и робототехники, свыше 3 миллиардов доступны в виде льготного лизинга оборудования. Продолжает также действовать механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, под которые предприниматели в текущем году смогут привлечь не менее 216,4 миллиарда рублей", — приводятся на сайте Минэкономразвития слова заместителя председателя правительства России Александра Новака.
В настоящее время фиксируется увеличение среднего возраста бизнеса, добавили в Корпорации МСП. Сейчас он составляет в среднем семь лет и шесть месяцев, тогда как в начале 2025 года был на один месяц меньше. Это произошло на фоне роста выручки МСП. По данным контрольно-кассовой техники за 2025 год, она составила 31,7 триллиона рублей, что на 7% выше уровня 2024 года.
Поддержка малого и среднего бизнеса с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он направлен на выполнение цели, поставленной президентом: к 2030 году реальный доход на работника МСП должен расти быстрее ВВП на 20%.
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
Более 6 тыс молодых предпринимателей подали заявки на конкурс "Создай НАШЕ"
6 марта, 11:30
