На Западе сделали необычное заявление о России из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
11:55 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rossiya-2079656992.html
На Западе сделали необычное заявление о России из-за ударов по Ирану
На Западе сделали необычное заявление о России из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
На Западе сделали необычное заявление о России из-за ударов по Ирану
ЕС стоит отказаться от антироссийских санкций на фоне операции против Ирана, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:55:00+03:00
2026-03-10T11:55:00+03:00
в мире
россия
иран
москва
дональд трамп
золтан кошкович
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1e7cf04d1e6e1c7db87376d51ad2b2d9.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079613189.html
https://ria.ru/20260310/ataka-2079596467.html
россия
иран
москва
в мире, россия, иран, москва, дональд трамп, золтан кошкович, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Москва, Дональд Трамп, Золтан Кошкович, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе сделали необычное заявление о России из-за ударов по Ирану

Кошкович: ЕС стоит отказаться от санкций против РФ на фоне ситуации вокруг Ирана

Дым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ЕС стоит отказаться от антироссийских санкций на фоне операции против Ирана, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о решении снять санкции, касающиеся поставок нефти, с некоторых стран для контроля над ценами на фоне конфликта вокруг Ирана.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
"Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера", — заявил Кошкович.
По мнению аналитика, у Евросоюза нет другого варианта, кроме как восстановить отношений с Москвой.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. После заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране стоимость нефти скорректировалась до 90 долларов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен на топливо.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана
Вчера, 04:10
 
В миреРоссияИранМоскваДональд ТрампЗолтан КошковичЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
