МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ЕС стоит отказаться от антироссийских санкций на фоне операции против Ирана, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о решении снять санкции, касающиеся поставок нефти, с некоторых стран для контроля над ценами на фоне конфликта вокруг Ирана.
По мнению аналитика, у Евросоюза нет другого варианта, кроме как восстановить отношений с Москвой.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. После заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране стоимость нефти скорректировалась до 90 долларов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен на топливо.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.