Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил Уиткофф
19:31 10.03.2026
Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил Уиткофф
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ближний восток
россия
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, россия
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил Уиткофф

Уиткофф: Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Российская сторона сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф со ссылкой на разговор лидеров двух стран.
"Я могу вам сказать, что вчера, во время разговора с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) российская сторона сообщила, что не делится (разведданными - ред.)", - сказал Уиткофф в эфире телеканала CNBC.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф
Вчера, 19:30
В понедельник между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, заявил Уиткофф
Вчера, 19:00
 
