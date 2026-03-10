Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России за последнее время были предотвращены убийства высокопоставленных представителей органов власти, а также командного состава Вооруженных сил РФ и Росгвардии, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.