Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти
В России за последнее время были предотвращены убийства высокопоставленных представителей органов власти, а также командного состава Вооруженных сил РФ и... РИА Новости, 10.03.2026
россия
александр бортников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
Россия, Александр Бортников, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти
Бортников: в РФ предотвращены убийства высокопоставленных представителей власти