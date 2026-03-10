Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rossija-2079619390.html
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти
В России за последнее время были предотвращены убийства высокопоставленных представителей органов власти, а также командного состава Вооруженных сил РФ и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:50:00+03:00
2026-03-10T09:50:00+03:00
россия
александр бортников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_05a03cbe09017e6936630eaf97f73c1d.jpg
https://ria.ru/20260310/teraktv-2079619161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9bc55b5e495724c8835189c386b74f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бортников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Александр Бортников, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти

Бортников: в РФ предотвращены убийства высокопоставленных представителей власти

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России за последнее время были предотвращены убийства высокопоставленных представителей органов власти, а также командного состава Вооруженных сил РФ и Росгвардии, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
По его словам, "сделано многое, хотя и не все попадает на ленты новостей".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России предотвратили 308 терактов в 2025 году
Вчера, 09:48
 
РоссияАлександр БортниковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Национальный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала