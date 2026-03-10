Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России - РИА Новости, 10.03.2026
09:48 10.03.2026 (обновлено: 13:02 10.03.2026)
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), северный кавказ, вооруженные силы украины
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Северный Кавказ, Вооруженные силы Украины
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России

Бортников: в России пресекли серию терактов, включая подрыв дома

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. За последние годы силовики пресекли серию терактов, включая подрыв дома, сообщил "Российской газете" глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
"Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома", — рассказал он в интервью по случаю 20-летия НАК.
Как отметил директор ФСБ, за двадцать лет в стране сорвали больше тысячи терактов, а в прошлом году — 308. За 2025-й силовики разгромили 79 ячеек террористов и ликвидировали 27 боевиков.
По его словам, Москва также приняла меры по защите Крымского моста и не допустила несколько атак ВСУ.
Другие заявления

  • Украинские спецслужбы потеряли связь с реальностью, планируемые атаки стали более сложными.
  • Террористическая угроза будет обостряться с ухудшением дел у Киева на фронте, силовые ведомства к этому готовы.
  • Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в России, подорвать ее обороноспособность.
  • Режим КТО в приграничье обеспечил надежную защиту от украинских диверсантов.
  • Расширился круг мигрантов, вовлекаемых в террористические акции.
  • Упор в профилактике терроризма делается на работе с молодежью.
  • На Северном Кавказе с 2006-го уничтожили более 2,5 тысячи хорошо вооруженных террористов.
  • Международный банк данных по антитеррору помог задержать более сотни иностранных боевиков и их пособников.
РоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Северный КавказВооруженные силы Украины
 
 
