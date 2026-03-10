Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. За последние годы силовики пресекли серию терактов, включая подрыв дома, сообщил "Российской газете" глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
"Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома", — рассказал он в интервью по случаю 20-летия НАК.
Как отметил директор ФСБ, за двадцать лет в стране сорвали больше тысячи терактов, а в прошлом году — 308. За 2025-й силовики разгромили 79 ячеек террористов и ликвидировали 27 боевиков.
По его словам, Москва также приняла меры по защите Крымского моста и не допустила несколько атак ВСУ.
Другие заявления
- Украинские спецслужбы потеряли связь с реальностью, планируемые атаки стали более сложными.
- Террористическая угроза будет обостряться с ухудшением дел у Киева на фронте, силовые ведомства к этому готовы.
- Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в России, подорвать ее обороноспособность.
- Режим КТО в приграничье обеспечил надежную защиту от украинских диверсантов.
- Расширился круг мигрантов, вовлекаемых в террористические акции.
- Упор в профилактике терроризма делается на работе с молодежью.
- На Северном Кавказе с 2006-го уничтожили более 2,5 тысячи хорошо вооруженных террористов.
- Международный банк данных по антитеррору помог задержать более сотни иностранных боевиков и их пособников.
