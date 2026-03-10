Рейтинг@Mail.ru
Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rossija-2079617118.html
Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов
Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов - РИА Новости, 10.03.2026
Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов
Россия считает необходимым совершенствование международных правовых инструментов с учётом появления ядерного направления в космической деятельности, сообщил... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:35:00+03:00
2026-03-10T09:35:00+03:00
россия
сша
дмитрий баканов
пит хегсет
брикс
роскосмос
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675811_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_ef7fc6700ee1a95341a6e49820359907.jpg
https://ria.ru/20260310/bakanov-2079616034.html
https://ria.ru/20260224/pentagon-2076297859.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675811_95:0:1234:854_1920x0_80_0_0_c224d4687ad6eac0e374dd169734485a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий баканов, пит хегсет, брикс, роскосмос, министерство обороны сша
Россия, США, Дмитрий Баканов, Пит Хегсет, БРИКС, Роскосмос, Министерство обороны США
Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов

Баканов: право надо совершенствовать с учётом ядерной энергетики в космосе

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Россия считает необходимым совершенствование международных правовых инструментов с учётом появления ядерного направления в космической деятельности, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Считаем также необходимым продолжить совершенствование международно-правовых инструментов, в том числе с учетом появления новых направлений космической деятельности, например ядерной энергетики", - сказал Баканов в интервью журналу "Разведчик", отвечая на вопрос о возможной милитаризации космоса.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, заявил Баканов
Вчера, 09:28
Он напомнил, что два года назад Россия призывала разработать международный юридически обязывающий механизм по предотвращению гонки вооружений в космосе, который обеспечит запрет на размещение оружия в космическом пространстве, на применение силы или угрозы ее применения в космосе, из космоса или в отношении космоса.
"Мы и сегодня выступаем за то, чтобы все действующие и потенциальные участники космической деятельности подтвердили приверженность всем имеющимся договоренностям в этой сфере", - отметил гендиректор госкорпорации.
Кроме того, он рассказал, что в апреле прошлого года на встрече глав космических агентств стран БРИКС предложил создать Совет по космосу для оперативного решения возникающих задач, сближения позиций и продвижения совместных инициатив, прежде всего, по сохранению космоса свободным от вооружений.
"Коллеги поддержали предложение, что, на мой взгляд, очень важно, поскольку число участников БРИКС растет, как и роль данного объединения на мировой арене. Напомню, что совокупная орбитальная группировка БРИКС — порядка 1500 космических аппаратов, на территории стран-участниц работает 21 космодром и стартовый комплекс. Это хорошая основа для развития сотрудничества", - добавил Баканов.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.
Министр обороны США Пит Хегсет выступает во время визита в космическую компанию Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе
24 февраля, 03:09
 
РоссияСШАДмитрий БакановПит ХегсетБРИКСРоскосмосМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала