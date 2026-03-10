Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Россия считает необходимым совершенствование международных правовых инструментов с учётом появления ядерного направления в космической деятельности, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Считаем также необходимым продолжить совершенствование международно-правовых инструментов, в том числе с учетом появления новых направлений космической деятельности, например ядерной энергетики", - сказал Баканов в интервью журналу "Разведчик", отвечая на вопрос о возможной милитаризации космоса.
Он напомнил, что два года назад Россия призывала разработать международный юридически обязывающий механизм по предотвращению гонки вооружений в космосе, который обеспечит запрет на размещение оружия в космическом пространстве, на применение силы или угрозы ее применения в космосе, из космоса или в отношении космоса.
"Мы и сегодня выступаем за то, чтобы все действующие и потенциальные участники космической деятельности подтвердили приверженность всем имеющимся договоренностям в этой сфере", - отметил гендиректор госкорпорации.
Кроме того, он рассказал, что в апреле прошлого года на встрече глав космических агентств стран БРИКС предложил создать Совет по космосу для оперативного решения возникающих задач, сближения позиций и продвижения совместных инициатив, прежде всего, по сохранению космоса свободным от вооружений.
"Коллеги поддержали предложение, что, на мой взгляд, очень важно, поскольку число участников БРИКС растет, как и роль данного объединения на мировой арене. Напомню, что совокупная орбитальная группировка БРИКС — порядка 1500 космических аппаратов, на территории стран-участниц работает 21 космодром и стартовый комплекс. Это хорошая основа для развития сотрудничества", - добавил Баканов.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.
