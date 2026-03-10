Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов

"Мы и сегодня выступаем за то, чтобы все действующие и потенциальные участники космической деятельности подтвердили приверженность всем имеющимся договоренностям в этой сфере", - отметил гендиректор госкорпорации.

"Коллеги поддержали предложение, что, на мой взгляд, очень важно, поскольку число участников БРИКС растет, как и роль данного объединения на мировой арене. Напомню, что совокупная орбитальная группировка БРИКС — порядка 1500 космических аппаратов, на территории стран-участниц работает 21 космодром и стартовый комплекс. Это хорошая основа для развития сотрудничества", - добавил Баканов.